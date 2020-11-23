3626 زيارة تفتيشية لمتابعة الامتثال الضريبي

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وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضبط 806 مخالفات، بعض منها كان على إثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغا.وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عدد من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.
وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
فرق التفتيش لمتابعة الضريبة
- 3,626 زيارة تفتيشية
- 806 مخالفات
- 330 بلاغا من مستهلكين
أبرز المخالفات المضبوطة:
- عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة
- عدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية
- عدم تحصيل الضريبة
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