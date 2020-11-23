التجارة تنفذ 432 جولة لرصد تطبيق الإجراءات الاحترازية

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واستهدفت جولات الوزارة الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بمختلف قطاعاتها.وأوقعت فرق الضبط الميداني للوزارة مخالفات فورية على 24 منشأة مخالفة وفقا للعقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا».
وجددت وزارة التجارة التأكيد على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
يشار إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية بـ10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية بـ5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاما.
- المدة 48 ساعة
- العدد 432 جولة
- المخالفات 24 منشأة
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