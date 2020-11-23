شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق على تراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية مساء الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع فى مصر بقيمة 5 جنيهات، ليبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 800 جنيها، وذلك بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلى 1837 دولارا حتى صياغة التقرير.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 : 685 جنيها للجرام
عيار 21 : 800 جنيه
عيار 24 : 914 جنيه
الجنيه الذهب : 6400 جنيه
أوقية الذهب 1837 دولارا
سوق الذهب يترقب نتائج الأحداث الخاصة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، وذلك بعد أن سبب الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا حالة من البهجة، بينما يُنذر بالمتاعب لشركات التكنولوجيا الكبرى، في الوقت الذي ترتفع فيه أسهم الشركات الرائدة، في حين طغى ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس على التقدم المحقق في اللقاح، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضاً، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.
ويرغب قادة الاتحاد الأوروبي في تكثيف الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وسط مخاوف من نفاذ الوقت دون التوصل لاتفاق، وهنا هذه المخاوف ربما تدفع الذهب نحو الارتفاع مجددا، لكن كافة التوقعات تؤكد أن الذهب حاليا غير قادر على كسر نقطة المقاومة الحالية عند 1900 دولار.
وكان مجلس الذهب العالمي، كشف ان البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.
وأضاف مجلس الذهب إن البنوك المركزية، تحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس، واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.
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