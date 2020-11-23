شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس: العمل من المنزل أكثر جدوى بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت» إن فيروس «كورونا» المستجد، سيغير بشكل أساسي الطريقة التي يسافر بها الناس، ويديرون بها أعمالهم، حتى بعد انتهاء الوباء. وأضاف جيتس خلال مؤتمر «ديل بوك»: «أتوقع أن تختفي أكثر من 50% من رحلات العمل، وأكثر من 30% من أيام العمل داخل المكتب». و«من الآن فصاعداً، بحسب جيتس، سيصبح العمل من المنزل أكثر جدوى. سوف نذهب إلى المكتب إلى حد ما، وسنقوم ببعض رحلات العمل، ولكن بوتيرة أقل بكثير».

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