شكرا لقرائتكم خبر عن «يوكون» الجديدة كلّياً تصل إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «جي إم سي» عن البدء ببيع مركبة «يوكون» الجديدة كلّياً للعام 2021 في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ويتربّع على قمّة مجموعة «يوكون» المتميّزة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) طراز «دينالي» وللمرّة الأولى طراز AT4. وتضم المجموعة الجديدة المزيد من المساحة الداخلية، بتصميم جريء.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري لعمليات جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط: «يوكون 2021 لا تتميّز بكونها عملية أكثر فحسب، بل أصبحت تحوي بفضل مساحتها الداخلية الزائدة باقة غنية من الخصائص والتقنيات الراقية التي نعلم أنها ستلقى استحسان العملاء. وعلى الرغم من خصائصها العصرية الملائمة، تحافظ يوكون للعام 2021 على مزاياها التي لا تُنافَس على الدروب الوعرة. وبعد أن أعيد تصميمها من نقطة الصفر، نثق أن عائلة يوكون الجديدة كلّياً ستتخطّى توقّعات العملاء وتتابع السيطرة على الطرقات بشكل لم يسبق له مثيل».

وخضعت المقصورة الداخلية لعملية إعادة تصميم شاملة ضمن كامل نطاق عائلة يوكون من الجيل المقبل، وهذا يبرز بشكل أساسي من خلال المقصورة الداخلية الحصرية في طراز دينالي، مع برّاد اختياري جديد موجود ضمن الكونسول الوسطي.

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