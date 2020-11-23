شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» لاستشارات الاستثمار عبر الإنترنت تتوسع بشراكة مع «ساكسو بنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت ثروة، وهي أول منصة استشارات استثمارية عبر الإنترنت في المنطقة للمهنيين الشباب، عن ثروة إكس من الجيل التالي، وهو منتج جديد مدعوم بشراكة استراتيجية مع ساكسو بنك، وهو أحد الرواد المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية الذين يركزون على التداول والاستثمار متعدد الأصول.

ستدعم الشراكة الجديدة النمو السريع لشركة ثروة على مستوى الشرق الأوسط، وستوفر المرونة لتصميم منتجات وخدمات جديدة بشكل أكثر فاعلية، والتكيف مع احتياجات العملاء والسوق.

وثروة هي منصة الاستثمار الآلي الهجينة الأولى والأسرع نمواً للمهنيين الشباب في الشرق الأوسط. وهي أول شركة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، تحصل على رخصة اختبار الابتكار في التكنولوجيا المالية وتخضع لسلطة دبي للخدمات المالية، وقد تأسست عام 2017 بعد قبولها في برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي ودمجها في مركز دبي المالي العالمي.

ويوفر إطلاق منتج ثروة إكس من الجيل الجديد وهو ترقية لمنتج ثروة كلاسيك، تحسينات جديدة على المنتجات لتسهيل التمويل والاستثمار. ويدعم ثروة إكس التحويلات المحلية بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. هذا ويمكن لعملاء الإمارات العربية المتحدة الحصول على تحويلات محلية مجانية من حسابهم المصرفي بالدرهم الإماراتي إلى حسابهم ثروة إكس دون تكبد رسوم تحويل دولية، وبالتالي تحسين العوائد طويلة الأجل.

وفي مطلع عام 2020، انتقلت ثروة إلى هيكل تنظيمي جديد. ستساعد ترقية الرخصة الجديدة شركة ثروة في التوسع بشكل كبير، ليس فقط من حيث زيادة قاعدة العملاء بل ومن حيث عرض المنتجات. تأسست ثروة الآن في سوق أبوظبي العالمي، الخاضع للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي، وآخذة في التوسع إقليمياً.

وقال مارك شهوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثروة: «نحن متحمسون للغاية لخفض التكاليف بشكل كبير لعملائنا. وسيلة لتقليل الرسوم مزيد من العائدات كانت رائعة بالفعل مقارنة بالجهات المعيارية في القطاع. أردنا العمل مع شريك يمكنه تقديم أحدث التقنيات في الواجهة الخلفية حتى نتمتع بمزيد من المرونة. سيساعدنا وجود ساكسو بنك كشريك موثوق في مواصلة توسيع نطاق الأعمال بشكل سلس والاستمرار في تحسين عروضنا المقدمة لعملائنا. برز ساكسو بنك في تقييماتنا بناءً على إطاره التنظيمي وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة بالإضافة إلى الخبرة والثقة. وفي إطار استمرار شركة ثروة في التطور والنمو، فإننا نرى ساكسو بنك شريكاً يدعمنا في رحلتنا وفي توسعنا في أسواق جديدة».

من جهته، قال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط: «نحن فخورون للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية والعمل مع شركة ثروة، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية الناشئة ذات الإمكانات المستقبلية الكبيرة. ويعد اتفاقنا المشترك مثالاً رائعاً على قوة التعاون عندما تجمع شركتان بين نقاط قوتهما من أجل المنفعة المتبادلة.

ندافع دائماً، في ساكسو بنك، عن قوة الشراكات، وذلك إيماناً منا بوجوب استكشاف المؤسسات المالية للشراكات الخارجية لابتكار تجربة العملاء وتحسينها مع استمرار زيادة الاستهلاك الرقمي بشكل سريع. تعد هذه الاتفاقية المبرمة مع ثروة مثالاً ممتازاً على طبيعة الشراكات المربحة للجانبين، وأتوقع أن نشهد المزيد من التعاون على مستوى ساحة الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع زيادة الرقمنة».