شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا بشكل إيجابي فوق الدعم الممتد حاليا نحو 940.00 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة والمنتظرة سابقا, تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم الاستمرارية الإيجابية ولنتوقع اندفاع التداولات قريبا نحو 980.00 ومن ثم ليحاول الضغط على القمة المستقرة عند 1008.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الإيجابية خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 940.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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