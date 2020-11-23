شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو اقتصاد السعودية غير النفطي بـ 1.2% خلال 3 سنوات قادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس في مذكرة بحثية صادرة حديثا، نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بمتوسط يبلغ نحو 1.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع البنك في المذكرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيحسن من النظرة المستقبلية مع السماح للحكومة بزيادة الإنفاق دون وضع الموازين الخارجية في الاعتبار، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال البنك أيضا إن سعر برميل النفط في موازنة السعودية للسنوات الثلاث المقبلة يدور حول مستويات 50 دولارا للبرميل.

ونوه إلى تحسن مطرد في الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها السعودية على ثلاثة أصعدة وهي بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين كفاءة سوق العمل.

يشار إلى أن البيانات الحكومية بالسعودية والخاصة بالربع الثالث من العام الجاري كشفت انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 33 %على أساس سنوي خلال الفترة إلى 317.07 مليار ريال، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 % إلى 224.52 مليار ريال، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات انخفاض المصروفات الحكومية بنسبة 3 %إلى 725.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر بنهاية سبتمبر الماضي.