إندونيسيا تعلن استثمار مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية مليارى دولار بصندوق الثروة السيادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة إندونيسيا في بيان اليوم الاثنين، إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وقعت خطاب نوايا لاستثمار ملياري دولار في صندوق الثروة السيادي للبلاد. وذكر بيان لوزارة الشؤون البحرية والاستثمار إن التوقيع جرى في واشنطن في الأسبوع الماضي خلال زيارة وفود إندونيسية. وذكرت الوزارة أنها ستتواصل أيضا مع شركاء من اليابان والإمارات وسنغافورة لإقناعهم بالاستثمار في الصندوق الذي سيدشن قريبا ويُطلق عليه رسميا هيئة الاستثمار الإندونيسية. ولم يتسن الاتصال بالمؤسسة الأمريكية للتعقيب.

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