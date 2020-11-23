شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9010 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9192 لمواصلة الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9030 والمقاومة 0.9150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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