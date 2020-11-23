شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل النموذج إيجابي – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت باختراق مقاومة المثلث المتماثل المشار له في تقاريرنا الأخيرة واستقر فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة بفعالية، حيث حقق السعر الهدف الأول المنتظر عند 45.25، بانتظار تخطي هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو محطّتنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 47.70.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 44.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.10 والمقاومة 46.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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