شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل يجتاز المقاومة – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 42.45 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 43.75 وتمتد إلى 44.80.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 41.85 ثم 41.35 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة للارتفاع الذي بدأ من مناطق 33.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.35 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد