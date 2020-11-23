شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي داخل قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة، ويقع تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3000 ثم 1.2960 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3180 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2990 والمقاومة 1.3130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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