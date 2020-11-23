شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الكسر – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب عند مستوى 103.65، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص كسر المستوى المذكور أعلاه لفتح الطريق أمام التوجه نحو 103.00 كمحطة سلبية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 104.20 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 105.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين ينتظر الكسر – تحليل - 23-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.