شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، مما يشكّل حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2011 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1830 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لزيارة مناطق 1.1720 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد