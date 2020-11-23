شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو السعودية": محكمة أمريكية ترفض دعوى تطلبنا بسداد 18 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقدمة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس أصدرت حكماً قضائياً ابتدائياً لصالحها في 17 نوفمبر 2020، فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أميركي ما يعادل 67.29 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بما يقارب 18 مليار دولار أميركي، ويتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

وأشارت إلى أنه في حال قرر المُدعون استئناف الحكم، فإن أرامكو السعودية ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وبشأن الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية، قالت أرامكو، إنه نظرًا لصدور حكم في هذه القضية لصالحها، فإنها لا تعتزم حاليًا اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.

يشار إلى أنه مؤخرا، قد وقعت مجموعة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة اتفاق إطاري مع شركة أرامكو السعودية يتعلق بأعمال هندسة وإنشاءات برية.

وِمدة الاتفاق 12 عاما وأنه يأتي في إطار خطة طويلة الأجل من أرامكو لتحديث منشآتها في المنطقة الشرقية بالمملكة، ويشمل الاتفاق تعزيز كفاءة مرافق قائمة.

وعلى مستوى مشاريع الشركة عالميا، قالت تقارير صحفية صدرت في أكتوبر الماضي أن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار.

ولا تزال الصفقة في مراحلها الأولى ولا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين. كما ستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا.