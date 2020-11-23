شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السعودي: إنتاج النفط سيستمر لعقود مقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن إنتاج النفط سيستمر لعقود مقبلة.

وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش اجتماعات قمة العشرين في السعودية، إن المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة.

وأوضح الفالح أن المملكة تتمتع بمصادر طاقة خلال 80 سنة ماضية كانت عنصرا أساسيا للنمو العالمي الذي ساهم بالاقتصادات العالمية بمده بالبترول والغاز، وخرجت به مليارات من البشر من الفقر للتقدم الاقتصادي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحول البترول إلى صناعة المواد الخفيفة وصديقة البيئة.

يشار إلى أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، صرح في وقت سابق خلال القمة ذاتها، إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020.

واستضافت الرياض، خلال الأيام الماضي، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي عقدت بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.