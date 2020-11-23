شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: السعودية تعتزم إطلاق برنامج وطني للاقتصاد الدائري للكربون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة ستطلق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، موضحا أن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة.

وأشار في كلمة عن حماية الكوكب ضمن قمة العشرين إلى أن المملكة ستقوم بإطلاق ذلك البرنامج لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعا الدول الأخرى للعمل معا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان. وأشار إلى أنه في عام 2012 أطلقت المملكة البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، في جهود لتقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون.

وأكد أن لدى المملكة العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، مشير إلى أن ذلك يشمل المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة.

ولفت إلى أن ذلك يشمل خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة. لافتا إلى أنه على غرار ذلك، تعمل المملكة على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم.

يشار إلى أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، صرح في وقت سابق خلال القمة ذاتها، بأن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020.

واستضافت الرياض، خلال اليومين الماضيين، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ورأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي عقدت بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.