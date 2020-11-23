شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 1.1873 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1856، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1878، بينما حقق الأدنى له عند 1.1851، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1857.

هذا وتترقب الأسواق عن كل من الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات المنطقة ككل، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لهذا الشهر والتي قد تعكس اتساع انكماش القطاع الخدمي في فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى منطقة اليورو ككل، وتقلص اتساع القطاع الصناعي في فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى المنطقة ككل.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر.