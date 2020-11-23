شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية من المانجو لـ7 ملايين دولار خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية من المانجو ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من المانجو نحو 7 ملايين و119 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 5 ملايين و325 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليون و794 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المصرى للتعبة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من المانجو جاءت ضمن الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 82 مليون و179 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 81 مليون و974 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 205 ألف دولار.

وشملت قائمة أهم السلع الزراعية صادرات كلا من القطن وبلغت قيمتها 17 مليون و183 ألف دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 7 ملايين و805 ألف دولار فى نفس الشهر، بزيادة بلغت قيمتها 9 ملايين و378 ألف دولار، بالإضافة إلى الفاصولياء العادية بقيمة 7 ملايين و641 ألف دولار أغسطس الماضى، مقابل 6 ملايين و573 ألف دولار فى أغسطس 2019، بزيادة بلغت قيمتها مليون و68 ألف دولار، إلى جانب صادرات الطماطم الطازجة أو مبردة وبلغت قيمتها 3 ملايين و8 آلاف دولار أغسطس الماضى، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار أغسطس 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 234 ألف دولار.