شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الأخير حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 416 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مقتربا من هدفه السعري عند مستوى 420 فلس، والذي بتجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 440 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 413 بينما مستوى المقاومة هو 420 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر صالحية (SRE) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.