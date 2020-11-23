شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الأخير حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 416 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مقتربا من هدفه السعري عند مستوى 420 فلس، والذي بتجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 440 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 413 بينما مستوى المقاومة هو 420 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد