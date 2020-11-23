شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 386 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 382 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 405 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 375 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 382 بينما مستوى المقاومة هو 390 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد