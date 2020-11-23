شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 61 فلس، متجاوزا القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 65 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 59 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60.7 بينما مستوى المقاومة هو 61.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد