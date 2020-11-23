شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) ينزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعات خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عن مستوى 1٫895 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫75 ريال كمستوى أول ثم 1٫55 ريال كمستوى ثان خلال الأيام القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى2٫05 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط