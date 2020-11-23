شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولاته امس الأحد منخفضا عند مستوى 10087 نقطة، الا انه اغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى10202 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 10250 ومستوى10050 نقطة حتى اختراق احدهم، حيث سيتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,101 وبين مستوى المقاومة هو 10,304 نقطة