شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم الصينية الاسترالية والنيوزيلندية، بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ويتغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة عيد الشكر للعمال اليوم الاثنين في اليابان.

وبأتي ذلك وسط تفاؤل المستثمرين بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مؤخراً، ما عزز التفاؤل بأن الأسواء قد ولى وأن العودة إلى الحياة الطبيعية العادية أصبح مسألة وقت، مع العلم، أن الحذر لا يزال قائم في الأسواق المالية لكون تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً لا يزال قائم ويتوالى ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة لمستويات قياسية وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 28.0% مقابل تراجع 14.8% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 20.0%، كما أظهرت القراءة الجوهرية المؤشر ذاته ارتفاعاً 24.1% مقابل تراجع 13.7% في الربع الثاني، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.6%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 56.1 مقابل 54.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.9 مقابل 53.7 في تشرين الأول/أكتوبر، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى ما قيمته 54.7 مقابل 53.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.62% ليربح 30.62 نقطة ويصل إلى المستوى 4,973.91، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.58% ليربح هو الأخر 19.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,397.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.26% ليخسر 68.48 نقطة ويصل إلى المستوى 26,383.06، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.86% ليربح 47.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,601.09.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.50% ليربح 62.21 نقطة ويصل إلى المستوى 12,504.02، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 35.22 نقطة ويصل إلى المستوى 6,574.40.