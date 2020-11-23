شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في عامين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.43% إلى مستويات 0.6955 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6925 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عامين عند 0.6963، بينما حقق الأدنى له عند 0.6913، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6929.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 28.0% مقابل تراجع 14.8% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 20.0%، كما أظهرت القراءة الجوهرية المؤشر ذاته ارتفاعاً 24.1% مقابل تراجع 13.7% في الربع الثاني، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.6%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر.