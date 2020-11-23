شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الثالث والتي أوضحت ارتفاعاً 28.0% مقابل تراجع 14.8% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 20.0%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع ذاته ارتفاعاً 24.1% مقابل تراجع 13.7% في الربع الثاني، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.6%.

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