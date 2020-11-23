شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التأمين العربية (8160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم المهم 16.62، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.92% بما يعادل 0.32 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.62، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 مستوى المقاومة 18.00.
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