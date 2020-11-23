شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يستفيد من الضغط الإيجابي – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.24% بما يعادل 0.22 نقطة، ليستفيد السهم من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي أكسبه زخماً إيجابياً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.96.
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