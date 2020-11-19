شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس: جميع المحلات مشاركة فى عروض الجمعة البيضاء والتخفيضات تصل لـ70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع محلات الملابس مشاركة في عروض الجمعة البيضاء، موضحا أن العروض ستصل في بعض المحلات لـ70%، مشددا على أن الشعبة أكدت على ضرورة جدية العروض وعدم التلاعب من أى تاجر نظرا لما شددت عليه وزارة التموين والتجارة بفرض غرامات على المستخدمين للعروض الوهمية .

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الرقابة التي تفرضها وزارة التموين على العروض الوهمية كبيرة جدا ولذلك من المتوقع ان يلتزم الجميع بما يقدمه من عروض أو لا يشارك في العروض حتى لا يعرض له للمسائلة القانونية وفرض غرامة عليه .

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بشأن تيسير كافة الإجراءات خلال تلقى طلبات من المحلات التجارية التى ترغب فى المشاركة فى عروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء 27 نوفمبر الجارى.

وتقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بتلقى الطلبات من المحلات التجارية التى ترغب فى المشاركة فى عروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر الجارى، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية فى طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع وهى الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.

ووفقا لنظام عمل المبادرة، فإن المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين