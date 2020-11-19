شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تدشين مدينة حدائق العاصمة بجوار العاصمة الإدارية وبناء 30 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه يجرى تدشين مدينة حدائق العاصمة ستكون مدينة واعدة بجوار العاصمة الإدارية وجرى بناء 30 ألف وحدة سكنية لكافة الشرائح، مشيرا إلى أن جميع الشرائح الاجتماعية بما فيها محدودي ومتوسطى الدخل، وتتاح للمتقدمين من سن 21 إلى 50 سنة.

وأضاف أن الحكومة تتيح 125 ألف وحدة سكنية حاليا لكافة المواطنين، ويحق لكل مواطن اختيار المدينة التي يرغب الحجز فيها، ويتم إبلاغ المواطن الذى وقع عليه الاختيار إلكترونيا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، الدخل يتضمن نوعين من المساحات 75 مترًا و90 مترًا للوحدة، والإعلان الثاني 25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل بمساحات من 100 لـ120 مترًا للوحدة، موضحًا أن المشروع سيسلم خلال 36 شهرًا.

وتابع، هناك 280 ألف مواطن اشتروا كراسة شروط الوحدات المطروحة في الإعلان المتاح للمواطنين الآن، وأى مواطن لم يوقف في هذا الإعلان سيحصل في الإعلانات المستقبلية، والأولوية لمن يعول أسرة إذا ما قورن بشاب غير متزوج، وكافة الوحدات المطروحة كاملة التشطيب.