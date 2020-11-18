بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كسرت بتكوين حاجز 18 ألف دولار اليوم الأربعاء لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.

وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولار، وكانت مرتفعة اثنين بالمئة في أحدث تعاملات. وصعدت حوالي 160 بالمئة هذا العام وقفزت 17 بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وبتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 الف دولار الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.