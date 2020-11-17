شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة يطالب بمستحقاته مهدداً بإحراق جسده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمير السني

أحالت نيابة دبي العامة، مدير شركة آسيوياً الى المحكمة، بتهمة ارتكاب جناية بحق نفسه.

وورد بلاغ جنائي إلى إحدى دوريات الشرطة، يفيد بوجود مشكلة في منطقة الحمرية، داخل إحدى الشركات. فتوجه أفراد الدورية إلى مكان البلاغ؛ وعند دخولهم الى مقر الشركة أرشدهم أحد العاملين إلى مكتب يوجد فيها المتهم، الذي أحضر غالون بنزين معه، وهدد بسكبه على جسده وإحراق نفسه، اذا لم تعطه الشركة المبالغ التي يطالب بها.

وتمكن أفراد الدورية من القبض على المتهم وتقييده، ثم اقتادوه إلى المركز، وحرر بلاغ جنائي بحقه، وأقر بالتهمة المنسوبة إليه خلال تحقيق النيابة.