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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - "أسماء النطاقات السعودية" عنوان ورشة عمل تنظمها غرفة حائل ممثلة بلجنة تقنية المعلومات بالتعاون مع ‏هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ويقدمها مدير إدارة أسماء النطاقات السعودية بهيئة الاتصالات ‏وتقنية المعلومات المهندس هشام الحماد.

وتتناول الورشة العديد من المحاور، ‏منها نبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام ولمحة ‏فنية مبسطة ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات ‏السعودية ومميزاتها، وكذلك المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات ‏وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات.



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