الطاقة الدولية تستبعد ارتفاع الطلب على النفط بالنصف الأول 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعدت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بالنصف الأول 2021، متوقعة عدم تلقي الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة بسبب توزيع لقاحات لمنع الإصابة بـ(كوفيد 19) قبل وقت متأخر من 2021، في وجهة نظر من المرجح أن تثبط مكاسب أسعار النفط التي حققتها منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح للفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري أمس أنه من السابق لأوانه القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية. في الوقت الراهن توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من 2021.

وذكرت أن التوقعات الضعيفة للطلب وارتفاع إنتاج بعض الدول يشيران إلى أن العوامل الأساسية الحالية ضعيفة جدا لكي تقدم دعما قويا للأسعار.

وجاء تقرير وكالة الطاقة متوائما مع تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي صدر الثلاثاء الماضي، حيث أشارت إلى أن المخاطر لا تزال قائمة فيما يتعلق بمستويات الطلب على الخام، مبينة أن التطورات الراهنة المرتبطة بالجائحة ستستمر في السيطرة على التعافي بالتزامن مع الأخبار المرتبطة بتطوير اللقاح. وأشارت المنظمة في تقريرها لشهر أكتوبر إلى أن خفض التوقعات لمستويات الطلب على الخام يأخذ في الاعتبار تعديل التوقعات الاقتصادية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب جائحة (كورونا) والآثار السلبية المصاحبة لها على النقل والطلب على الوقود حتى منتصف العام المقبل.

وقالت «استمرار زيادة الإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا خلال أكتوبر أجبر الحكومات على إعادة فرض عدد من قيود الإغلاق بما فيها القيود على وسائل النقل».

وتشير توقعات أوبك إلى بقاء النمو الاقتصادي العالمي عند سالب 4.1% لعام 2020 بينما في عام 2021 يتم تعديلها بالخفض إلى سالب 4.6% موضحة أنه في عام 2020 تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي حتى سالب 4.2% على أساس سنوي ثم سالب 3.9% في عام 2021.

وتوقع التقرير الشهري للمنظمة تراجع الطلب العالمي على النفط 9.5 ملايين برميل يوميا في 2020، بينما خفض التقرير من نمو الطلب على خام أوبك بـ 300 ألف برميل يوميا في 2020 و200 ألف برميل يوميا في 2021. ولفت إلى تراجع الطلب على خام أوبك في 2020 بمقدار 0.3 ملايين برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر السابق عند 22.4 مليون برميل يوميا وأقل بحوالي 7.0 ملايين برميل يوميا مقارنة بعام 2019.

ورجح التقرير أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.5 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي دون تغيير نسبي عن تقييم الشهر الماضي. وأشار التقرير إلى أن تراجع الطلب يعود إلى توقعات أقل لاستهلاك وقود النقل في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا في النصف الثاني من عام 2020 بعد موسم قيادة صيفي ضعيف. وأفاد التقرير أن توقعات النمو في منطقة اليورو في 2020 سوف تستمر عند سالب 7.7%.

وصعدت أسعار النفط أمس الخميس لترفع مكاسب الخام منذ بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من 10% بفضل تنامي الآمال بشأن إحجام منتجين كبار على مستوى العالم عن زيادة مزمعة للإمدادات في الوقت الذي تقوض فيه زيادة حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4% إلى 41.62 دولارا للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو نحو 0.2% إلى 43.87 دولارا للبرميل.