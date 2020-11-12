مجلس اتحاد الغرف الخليجية

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وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاجتماع يعقد في ظل ظروف ومعطيات شديدة التعقيد يدركها الجميع بسبب التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد التي تستدعي من القطاع الخاص الخليجي تعزيز دوره المهم جنبا إلى جنب مع حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول المجلس الهادفة إلى حماية الفرد والمجتمع والاقتصاد من تداعيات الفيروس.وطرح خلال الاجتماع مذكرة التعاون المشترك بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية، التي تناولت اجتماع شبكة قطاع الأعمال التي أسست من قبل إدارات الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون في عام 2017م.
وفي ختام الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ(54) لمجلس الاتحاد المقبل والمقرر عقده في ديسمبر المقبل.
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