شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع التأمين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع التأمين (TISI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح المؤشر بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.09% بما يعادل 62.721 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 5,603.17، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6,242.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,603.17 ومستوى المقاومة 6,121.17.