شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز إس إف يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 11-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أليانز إس إف (8040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومع تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.20 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.10 ومستوى المقاومة 22.10.