شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع استمرار فرز أصوات الناخبين الأمريكيين ضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.15% لتتداول حالياً عند 895.43$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 896.77$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.93 مقارنة بالافتتاحية عند 92.70.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 595 ألف وظيفة مضافة مقابل 661 ألف وظائف مضافة في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 7.7% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.4% في آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 7.9$ مليار مقابل تراجع بما قيمته 7.2$ مليار في آب/أغسطس.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.