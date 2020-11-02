شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد التداول فوق مستويات 1,900$ للأونصة مرة أخرى ، وذلك بفضل تنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، قبيل انتخابات الرئاسية المشتعلة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,890.55$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,877.40$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,873.47$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,859.97$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم ، فقدت أسعار الذهب قرابة 0.5% ، فى ثالث خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ،وتركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

مع بقاء يومين فقط على انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة ،يحتل الديمقراطي "جو بايدن" صدارة معظم استطلاعات الرأي فى البلاد أمام منافسه الجهوري "دونالد ترامب".

بالرغم من أن السباق المشتعل ينظر إليه على إنه متقارب فى عدد كاف من الولايات الأمريكية ،والتي يمكن أن يحقق فيها الرئيس ترامب الأصول اللازمة للفوز بـ 270 صوتا فى الهيئة الانتخابية لكل ولاية على حدة والتي تحدد الفائز بشكل عام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.58 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,257.67 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.