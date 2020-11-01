شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسهم تهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات على رأسها "الإثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% خاسراً 0.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1426.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيممة 179.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.71% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، وصعد سهمي شركة إنوفست والبنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، 0.13%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن آثار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) على الآثار المالية للمجموعة، وأبرزها انخفاض مبيعات الهواتف النقالة بمبلغ 2.1 مليون دينار بحريني على أساس سنوي، وانخفاض إيرادات خدمة التجوال بملغ 8.3 مليون دينار بحريني على أساس سنوي، وإعانة من حكومة مملكة البحرين بمبلغ 3.2 مليون دينار بحريني لتكاليف الموظفين، و0.2 مليون دينار بحريني لخدمات المرافق، وتم تسوية هذه المبالغ مقابل البنوك ذات العلاقة في بيان الدخل للفترة.