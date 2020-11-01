شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تنظم سلسلة ندوات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذّا لتوجيهات وزير المالية بنشر الوعى الضريبى على نطاق واسع، وكذلك تقديم التيسيرات للممولين ، قبل وخلال موسم الإقرارات الضريبية ، وضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة ، من غرف تجارية وإتحاد صناعات وغيرها فإن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا بكل سهولة، وبدون أي عقبات وذلك من خلال قيامها بتنظيم سلسلة من الندوات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، لكل من الممولين والمحاسبين مجاناً.

هذا ما أكده رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" ،لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بعقد هذه الندوات فى كل فروع مراكز التدريب التابعة للمصلحة بجميع المحافظات ، أو من خلال الندوات التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبى المختلفة .

وأضاف " عبد القادر" ، المصلحة أيضا تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم اقراراتهم الكترونيا، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.

أكد " محمد عبد الصمد الورداني " رئيس قطاع التدريب الضريبى (دخل) أنه بناء على قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بأن يقدم الشخص الطبيعي اقرار٢٠٢٠ إلكترونيا ،وإلغاء الإقرار الورقي ، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المصلحة لقطاع التدريب بأن يقوم بحملة توعية كبيرة لجموع الممولين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الإدارات المختصة في المصلحة ، هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمصلحة، قام قطاع التدريب بعقد حوالي ٦٥ ندوة للعاملين بالمصلحة وتدريب حوالى ٩٢٠ من العاملين بالإضافة إلى عقد حوالي ٨ دورات للممولين لتعريفهم بالمنظومة الجديدة للإقرارت الإلكترونية .

وأضاف "رئيس قطاع التدريب الضريبى " أنه تم مخاطبة عدة جهات مثل الغرف التجارية و النوادي وجمعيات رجال الأعمال وذلك للتنسيق معهم لعقد ندوات للممولين بإعداد كبيرة ، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية كما تم الاتفاق مع النادي الأهلي واتحاد الصناعات وغيره من مؤسسات المجتمع الضريبى لعقد سلسة من الندوات .

وأوضح " رئيس قطاع التدريب الضريبى " أن القطاع يتبعه ٢٠ فرع على مستوى الجمهورية و جميع الفروع جاهزة للعمل ،كما يوجد عدد كافي من المحاضرين المدربين على شرح المنظومة الجديدة للإقرارت الإلكترونية ، موضحاً أنه من المخطط أن يتم تنفيذ أكثر من ٣٠٠ ندوة لشرح هذه المنظومة وسوف يكون ٧٥٪ منها لجموع الممولين.

وقال " محمد عبد الصمد،" إنه تم نشر إعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة على شبكة الإنترنت وكذلك على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك بأن القطاع يدعو جموع الممولين لحضور ندوات مجانية لشرح منظومة الاقرار الضريبى المميكن، لافتاً إلى أنه بالفعل تلقى قطاع التدريب العديد من طلبات الإشتراك فى الندوات على مستوى الجمهورية لافتاً إلى أنه جارى تحديد مواعيد وأماكن تنفيذ هذه الندوات .

وأشار " محمد عبد الصمد، إلي أن هذه الندوات عامه ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من مموليين، ومحاسبين، موضحاً أنه على من يرغب بالاشتراك من جمهور الممولين والمحاسبين تسجيل بياناته بإتباع احد الخطوات التالية إما التسجيل من خلال الرابط التالى

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6qBKhaJLtyVOB8f6z8kAUIv-9WZKc66OjlnomfqBYSHRtig/alreadyresponded

أو الاتصال على الرقم (01553471843) تليفونيا وواتساب ، أو الاتصال بالرقم المختصر 16395 لمعرفة عنوان وتليفون اقرب مركز تدريب ضريبي " دخل " .

وتوجه "رئيس قطاع التدريب الضريبى " بالشكر لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمه وتشجيعه للقطاع مما يدفع جميع العاملين بقطاع التدريب إلى بذل المزيد من الجهد ، كما توجه بالشكر لكافة العاملين بالقطاع والفروع و المحاضرين.

وفى سياق متصل أكدت " مها على " رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه فى ظل توجيهات وزير المالية ورئيس المصلحة بضرورة نشر الوعى الضريبى من خلال كافة الوسائل ومنها الندوات الضريبية فإن المصلحة تقوم حاليًا بالإضافة إلى الندوات الخاصة بكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، بتنظيم ندوات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر القادم بمشاركة 134 شركة ، لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الندوات بالتنسيق بين قطاع التدريب الضريبى ، ووحدة الإعلام بالمصلحة ، يتم تغطية هذه الندوات إعلاميًا على أوسع نطاق لكى يتحقق الوعى الضريبى .

وأوضحت " مها على " أن هناك دعم كبير يقدمه قطاع التدريب الضريبى لتنظيم هذه الندوات وتوفير كافة الوسائل المساعدة للعملية التدريبية، وتدريب المحاضرين ، لافتة إلى أنه تم مخاطبة الإتحاد العام للغرف التجارية ، وإتحاد الصناعات ، والغرفة الأمريكية ، والغرفة الفرنسية ، جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ، وجمعية رجال الأعمال بالأسكندرية ، وجلس الأعمال الكندى ، إتحاد الصناعات ، وغيرها من مؤسسات المجتمع الضريبى للتنسيق لتنظيم ندوات مشتركة للتوعية بمنظومة الإقرارات الضريبة الإلكترونية ، والفاتورة الإلكترونية .

وأشارت " رئيس وحدة الإعلام " أن المصلحة حريصة على نشر كل ماهو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التى تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف ، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية ، والرد على المداخلات الهاتفية ، وكذلك نشر كافة الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكترونى للمصلحة ، والصفحة الرسمية لها على الفيسبوك ، مضيفة أنه يتم عمل فيديوهات توعية على القناة الرسمية للمصلحة على اليوتيوب مثل فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الإعتباريين ، بالإضافة إلى فيديوهات عن محاور التطوير المختلفة التى تشهدها المصلحة ، وعن الفاتورة الإلكترونية ،مؤكدة على الدور الذى يقوم به مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية من الرد على كافة الإستفسارات من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395.