شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.63% بما يعادل -0.25 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 9.04، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.71 ومستوى المقاومة 9.66.
كانت هذه تفاصيل خبر إعمار يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.