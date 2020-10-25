شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق النفط تسجل خسائر أسبوعية بنهاية جلسات التداول.. وبرنت ينخفض 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجله، يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر 2029 بنسبة 2.7%مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما إنخفضت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 2020 بنسبة 2.5% وسجلت 41.77 دولار للبرميل لخام برنت عند التسوية الجمعة منخفضا بمقدار 69 سنتا، أو ما يوازي 1.6% وسجل الخام الأميركي 39.85 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 79 سنتا أو ما يوازي 1.9%.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا بعد إعلان مؤسسة النفط الليبية، رفع حالة الطورائ عن مينائي السدرة وراس لانوف وايضا نتيجة لارتفاع اعداد إصابات بفيروس كورونا المستجد والمخاوف بشأن الطلب العالمي للنفط.

وكان مسئول في شرق ليبيا قال أول أمس لرويترز، إنه من المتوقع استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات المسؤول بعد أن قالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن ثمة مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في مينائي رأس لانوف والسدرة ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة للغاية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي، إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.