شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي: دول الشرق الأوسط واجهت صدمتين في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن عام 2020 كان عاما استثنائيا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط لأنها واجهت صدمتين.

وأوضح أزعور في مقابلة مع قناة العربية، أن أول صدمة تتمثل في تراجع أسعار النفط، وأما الصدمة الثانية فتتمثل في تداعيات كورونا وآثارها على الصناعات التصديرية والسياحة وأسعار النفط أيضا.

وأضاف أن دول المنطقة تعاملت مع كورونا بنجاح، مقارنة بباقي دول العالم، لكن ستواجه أغلبها انكماشا باستثناء بعض الدول مثل مصر التي ستحقق نموا العام الجاري.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب من دول المنطقة اتباع 3 مسارات، الأول يتمثل في تأمين كل ما يلزم حياة المواطنين، وتوفير الإجراءات الصحية، تخوفاً من الموجة القادمة.

وأِشار إلى أن المسار الثاني فيتمثل في المحافظة على مقومات الاقتصاد لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتأثرة مثل السياحة والنقل الجوي وتأمين السيولة للأسواق، ويتمثل المسار الثالث في تبني التحول الاقتصادي للتخفيف من تأثير النفط على الاقتصاد.

يشار إلى أنه مع اندلاع أزمة كورونا في مارس الماضي اتخذت الحكومة السعودية عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

ويشار أيضا على مستوى دولة الكويت إلى أن اتحاد مصارف بالبلاد أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.