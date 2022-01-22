شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 92% من مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة السياحة والآثار الموقف التنفيذي لآخر تطورات الأعمال فى مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث ذكرت فى تقرير صادر عنها عن تنفيذ 92% من المشروع.

ويتم مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إبريل عام 2017م، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني، والذي بدأت الأعمال به في فبراير 2018 وذلك بالتنسيق مع المسئولين من الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات لمتابعة الخطوات الخاصة بالعملية الإنشائية أولا بأول.

كما تم تحديد مسار الزيارة وأماكن الكافيتريات والمكتبة وقاعات المحاضرات وكبار الزوار، وتخصيص قاعات لأنشطة البحث العلمي والدراسة، مثل قاعات العملة والبردي، وقاعة للاجتماعات والأنشطة التعليمية للأطفال.

وتم الانتهاء من تحديد أماكن الفتارين والقطع الأثرية كبيرة الحجم وأبعاد القواعد الخاصة بها، حيث سيعرض المتحف ما يقرب من 20 ألف قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية، بالإضافة الي حديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

وسيتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ميادين وشوارع ومباني وأعمدة للإضاءة وتوفير أماكن لانتظار السيارات والحافلات السياحية.