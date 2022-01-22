شكرا لقرائتكم خبر عن سلاسل التوريد واضطرابات الأسواق أبرز محاور مؤتمر غرفة صناعة الملابس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تنظيم المؤتمر الأول للصناعات الملابس الجاهزة، تحت عنوان "بين الرقمنة وصناعة المعرفة.. لماذا يستحق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات قيادة النمو الصناعي في مصر؟" المقرر عقده اليوم السبت.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس الادارة، أن انعقاد المؤتمر ياتى في ظل ظروف استثنائية تواجه فيها صناعة الملابس العالمية العديد من التحديات التى فرضتها أزمات سلاسل التوريد و اضطرابات الأسواق الرئيسية عقب جائحة كورونا، وهو ما ينعكس إيجابا علي الصناعة المحلية ويمنحها فرص واعدة لاختراق أسواق جديدة وزيادة حصتها التصديرية.

وأشار محمد عبد السلام إلى ان المؤتمر الذى سينعقد السبت المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام وستتناول الجلسات الاجراءات الحكومية المطلوبة لتحفيز صناعة الملابس والمفروشات المحلية وتحسين قدراتها الانتاجية، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي ودعم صناعة مستلزمات الانتاج.

كما ستتناول الامكانيات التصديرية للقطاع واستعراض الخطة المستقبلية للمجلس التصديري لصناعات الملابس وكيفية المساهمة في المبادرة الرئاسية للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن عقد مناقشة مفتوحة لاهم التحديات التي تواجه المصنعيين والاليات المطلوبة للتغلب عليها.

وتابع، انه سيتم تخصيص جلسة بحضور ممثلي شركاء التنمية من البرامج والهيئات الدولية ، لاستعراض البرامج المقدمة لدعم المصنعيين المحليين ورفع مهاراتهم. ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لمصنعي الملابس الجاهزة، تزامنا مع انعقاد المؤتمر، وتم توجيه الدعوة لعدد من كبار المشترين الدوليين في الاسواق المستهدفة.