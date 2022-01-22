شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف كيف حققت الصادرات السلعية 32 مليار دولار خلال 2021 لأول مرة.. 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، فلماذا هذا الارتفاع في الصادرات؟

كافة القطاعات الإنتاجية تحقق نسب زيادة ملموسة فى الصادرات خلال 2021 الصناعات الهندسية والكيماوية والجلدية والطبية والغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات أبرز القطاعات التى حققت زيادة فى معدلات التصدير الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات واسبانيا وبريطانيا وكندا أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وهو الحفاظ على الأسواق التصديرية التي تملك مصر فيها ميزات تنافسية. فتح أسواق جديدة والنفاذ إليها بمنتجات مصرية فى كافة القطاعات.

إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء. سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إعادة تشكيل المجالس التصديرية بالاضافة الى العمل على تحقيق الإستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج.

الاستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

الإتحاد الأوروبى يستقبل بقيمة 9 مليار و153 مليون دولار مقابل 5 مليار و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% .

والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 %.

قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28% .