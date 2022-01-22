شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات ومسابقات خلال عام هدفها رفع الوعى السياحى والأثرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار مجموعة ضخمة من المبادرات والبرامج والمسابقات خلال العام الماضى، هدفها رفع الوعى السياحى والأثرى بين جميع الفئات فى المجتمع، نستعرضها فى السطور التالية..

• إطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعى السياحى والأثرى لاسيما بين الأطفال وطلبة المدارس، ومنها على سبيل المثل: برنامج "بصيرة الفن" – برنامج "آثارك حقك تعرفها" – مبادرة "حكايتنا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى – برنامج "ملوك الموكب" على هامش فعالية موكب نقل المومياوات الملكية – مسابقة فنية لرسوم الأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمى – مسابقة "صورة وفزورة" للأطفال أقل من 12 عام – ورشة افتراضية لتعليم الهيروغليفية للأطفال من خلال برنامج زووم.

• كما تم تنظيم مجموعة من الزيارات إلى قصر البارون، وقصر المانسترلى بالمنيل، والمتحف القومى للحضارة المصرية، وتنظيم رحلات للمتاحف والمناطق الأثرية للأطفال بلا مأوى.

• وتنظيم ورش توعية ورصد الاحتياجات لتأهيل العنصر البشري بالمجتمعات المحلية بالقاهرة التاريخية ومحافظة الأقصر.

• تنظيم 80 ندوة توعوية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأخلاقيات السياحة – المقومات السياحية – الاكتشافات الأثرية الحديثة.

• تنظيم 100 رحلة توعوية تبادلية بين المحافظات تضم مختلف الفئات (طلبة المدارس والجامعات – الأيتام – ذوى الهمم – المرأة المعيلة – الجيش الأبيض...).